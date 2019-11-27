«Алиса» Яндекса освоила профессию радиодиджея

В плейлист программа включает 30 треков, которые могли бы понравиться пользователю. Об этом TJ рассказали представители Яндекса. Все эти комментарии «Алисы» в компании назвали «шотами». Голосовой помощник способен дать справочную информацию об исполнителях и конкретных треках, рассказать забавную историю о музыке и пошутить на эту тему.

По данным Яндекса, к «Алисе» каждый месяц обращается более 45 млн человек, причём чаще всего они спрашивают ассистента именно про музыку. Популярен среди пользователей «Плейлист дня», от которого они ждут интересных рекомендаций. Поэтому компания решила объединить возможности «Алисы» с алгоритмами Яндекс.Музыки.

Пока новые плейлисты работают только на мобильных устройствах.