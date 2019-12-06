Наука и технологии
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Алкоголь оказался причиной, по которой человечество не вымерло
Способность его усваивать была конкурентным преимуществом предков человека
Исследователи из британского Университета Эксетера заявили, что способность предков человека усваивать алкоголь спасла их от вымирания.
Эту мысль авторы развили на страницах новой книги Humans and alcohol: a long and social affair. Учёные пишут, что около 10 млн лет назад наши предки-приматы частенько ели подобранные с земли фрукты. Если они лежали там достаточно долго, то начинали бродить. Так приматы и познакомились с алкоголем.
Способность его усваивать была важным конкурентным преимуществом. Ведь поедание перезрелых плодов расширяло диапазон питания для них. Генетическая адаптация сделала предков человека сильнее, чем их конкуренты.
Однако важно понимать, что в перезрелых фруктах содержание алкоголя составляет 1-4%. Это, конечно, меньше, чем во многих современных напитках.