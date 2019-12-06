Алкоголь оказался причиной, по которой человечество не вымерло

Эту мысль авторы развили на страницах новой книги Humans and alcohol: a long and social affair. Учёные пишут, что около 10 млн лет назад наши предки-приматы частенько ели подобранные с земли фрукты. Если они лежали там достаточно долго, то начинали бродить. Так приматы и познакомились с алкоголем.

Способность его усваивать была важным конкурентным преимуществом. Ведь поедание перезрелых плодов расширяло диапазон питания для них. Генетическая адаптация сделала предков человека сильнее, чем их конкуренты.

Однако важно понимать, что в перезрелых фруктах содержание алкоголя составляет 1-4%. Это, конечно, меньше, чем во многих современных напитках.