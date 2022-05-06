Алкоголь оказался вдвойне опасен для здоровья при ожирении

«Наши результаты показывают, что люди с ожирением должны быть более осведомлены о рисках, связанных с употреблением алкоголя», — говорят авторы, — «Учитывая, что во всем мире около 650 миллионов взрослых страдают ожирением, это чрезвычайно важный вопрос».

Учёные проанализировали данные 399 575 человек. Участники были разделены на три группы в соответствии с процентным содержанием жира в их организме, окружностью талии и индексом массы тела (ИМТ). Также их классифицировали в соответствии с уровнем потребления алкоголя.

В среднем за 12 лет наблюдения у 17 617 участников был диагностирован рак, связанный с алкоголем, и у 20 214 развился рак, связанный с ожирением. Исследователи обнаружили, что люди с более высоким уровнем жира в организме, которые пили больше рекомендуемого, имели более высокий риск рака. А у людей с самым высоким содержанием жира в организме, которые выпивали не так много, вероятность развития рака, связанного с алкоголем, была на 53% выше, чем у менее полных людей, которые никогда не пили.

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