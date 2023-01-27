Алкоголь снизил шансы мужчин на искусственное зачатие ребёнка

Нередко ответственность за зачатие возлагают на женщин. Как говорит один из авторов исследования, от будущих мам просят следить за тем, что они едят, бросить курить и т.д. Однако, как оказалось, состояние мужчины тоже может влиять на успешность искусственного зачатия.

Исследование на мышах показало, что чем больше мужчина выпивает перед тем, как сдать сперму для ЭКО, тем меньше вероятность того, что процедура сработает.