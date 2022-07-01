Алкоголизм и самоубийства: учёные узнали, до чего доводит внедрение роботов на заводе

Исследование Университета Питтсбурга показывает, что, хотя американцы, работающие вместе с промышленными роботами, реже получают физические травмы, они чаще страдают от неблагоприятных последствий для психического здоровья и даже чаще злоупотребляют наркотиками или алкоголем.

В исследовании использовались данные о производственных травмах с рабочих мест и организаций в Соединённых Штатах. В целом травматизм снизился на 1,2 случая на 100 рабочих. Между тем, в районах США, где больше людей работает вместе с роботами, наблюдалось значительное увеличение случаев смертей от наркотиков или алкоголя — на 37,8 случаев на 100 000 человек. Кроме того, там наблюдался небольшой рост числа самоубийств и проблем с психическим здоровьем.