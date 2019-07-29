Ferra

Аллергию на кошек победили специальной пищевой добавкой для них

С антителами к белку-аллергену
Некоторые люди не могут держать дома кошек из-за аллергии на них. Учёные, похоже, нашли решение для этих бедолаг. Причём самим людям ничего принимать не придётся.

В поисках способа избавить людей от аллергии исследователи провели эксперимент с 105 домашними кошками. В течение 10 недель им давали антитела к белку Fel d1, из-за которого и возникает аллергическая реакция. Антитела добавляли в обычный корм для животных. В итоге, содержание Fel d1 в выделениях кошек упало на 47%, а у 11 людей-добровольцев с аллергией проявления болезни ослабли.

Учёные говорят, что аллергией на кошек страдают до 20% людей. В 95% случаев её вызывает именно контакт со злополучным белком. Принимать антитела к нему людям бессмысленно, так как они не выживают в желудочно-кишечном тракте. Сообщается, что на состояние кошек препарат никак не повлиял.

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