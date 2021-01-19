Алмаз применили для создания квантовых импульсов

Кратко о разработке пишет издание «РИА Новости». Сейчас для защиты связи используются генераторы случайных чисел. Улучшить эту систему можно было бы, используя принципы квантовой физики.

В новом устройстве учёных каждый генерируемый импульс света имеет своё направление поляризации, которое определяется квантовым движением атомов углерода в решётке алмаза. Это значение случайно, а случайные поляризации можно использовать для распространения закодированных ключей.

«Это совершенно новый инструмент для создания квантовой случайности. Мы надеемся, что этот тип устройства предоставит конечным пользователям в таких областях, как шифрование и квантовое моделирование, новую возможность для упрощения и улучшения технологий», — сказал один из авторов работы.