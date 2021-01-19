ferra.ru

Алмаз применили для создания квантовых импульсов

Пригодится, чтобы создать полностью защищённую сеть
Учёные из Австралии создали устройство генерации квантовых импульсов на основе алмазного лазера. Это позволит организовать полностью защищённую квантовую связь.

Кратко о разработке пишет издание «РИА Новости». Сейчас для защиты связи используются генераторы случайных чисел. Улучшить эту систему можно было бы, используя принципы квантовой физики.

В новом устройстве учёных каждый генерируемый импульс света имеет своё направление поляризации, которое определяется квантовым движением атомов углерода в решётке алмаза. Это значение случайно, а случайные поляризации можно использовать для распространения закодированных ключей.

«Это совершенно новый инструмент для создания квантовой случайности. Мы надеемся, что этот тип устройства предоставит конечным пользователям в таких областях, как шифрование и квантовое моделирование, новую возможность для упрощения и улучшения технологий», — сказал один из авторов работы.