"Алмазная фабрика" может существовать на границе ядра и мантии Земли уже миллиарды лет

Ядро Земли является крупнейшим хранилищем углерода на Земле - примерно 90% углерода захоронено там. Ученые выяснили, что на границе ядра и мантии Земли может происходить химическая реакция, подобная ржавлению стали.

Бьонгкван Ко из Университета штата Аризона, и его коллеги опубликовали свои выводы о границе ядра и мантии в журнале Geophysical Research Letters. Они провели эксперименты на передовом источнике фотонов в Аргоннской национальной лаборатории, где сжимали железо-углеродный сплав и воду до давления и температуры, ожидаемых на границе ядра и мантии Земли, расплавляя железо-углеродный сплав.

Исследователи обнаружили, что вода и металл вступают в реакцию и образуют оксиды и гидроксиды железа, подобно тому, как это происходит при ржавлении на поверхности Земли. Однако они обнаружили, что в условиях границы ядра и мантии углерод выходит из жидкого сплава и образует алмаз.

Исследование Ко показывает, что углерод, просачивающийся из ядра в мантию в процессе алмазообразования, может поставлять достаточно углерода, чтобы объяснить повышенное количество углерода в мантии. Ко и его коллеги также предсказали, что богатые алмазами структуры могут существовать на границе ядра и мантии и что сейсмические исследования могут обнаружить эти структуры, поскольку сейсмические волны должны распространяться необычайно быстро для таких структур.