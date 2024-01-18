Alphabet представила беспилотник для доставки грузов до 2 кг

Wing теперь может доставлять продукты питания и другие товары первой необходимости за 6 минут.

Чтобы достичь такой скорости, дрон Wing оснащен мощным электродвигателем и обтекаемым корпусом. Он также имеет систему позиционирования, которая позволяет ему безопасно и точно летать в пределах заданной зоны.

Увеличенная грузоподъемность также позволяет Wing доставлять больше товаров за один раз. В таком случает, Wing может обслуживать больше клиентов и выполнять больше заказов.

Кроме того, компания планирует создать «Библиотеку летательных аппаратов» — парк дронов, приспособленных для различных сценариев доставки. Это позволит Wing доставлять грузы любого размера, от пиццы до Xbox.

Таким образом, доставка дронами станет более доступной и эффективной.