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Наука и технологии
13:30, 18 января 2024
1 мин.

Alphabet представила беспилотник для доставки грузов до 2 кг

За 6 минут
Компания Alphabet представила обновленный беспилотник Wing. Новая модель способна перевозить грузы весом до 2 килограмм, что вдвое превышает возможности предшественника.
Alphabet представила беспилотник для доставки грузов до 2 кг

© Ferra.ru

Wing теперь может доставлять продукты питания и другие товары первой необходимости за 6 минут.

Чтобы достичь такой скорости, дрон Wing оснащен мощным электродвигателем и обтекаемым корпусом. Он также имеет систему позиционирования, которая позволяет ему безопасно и точно летать в пределах заданной зоны.

Увеличенная грузоподъемность также позволяет Wing доставлять больше товаров за один раз. В таком случает, Wing может обслуживать больше клиентов и выполнять больше заказов.

Кроме того, компания планирует создать «Библиотеку летательных аппаратов» — парк дронов, приспособленных для различных сценариев доставки. Это позволит Wing доставлять грузы любого размера, от пиццы до Xbox.

Таким образом, доставка дронами станет более доступной и эффективной.

Источник:Engadget
Автор:Булат Кармак
Теги:
#дрон
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#беспилотник
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#доставка
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#продукты
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