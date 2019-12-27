Алтайский край защитили мощными ракетными комплексами

Речь идёт о 479-м ракетном полке 35-й ракетной дивизии подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК). Теперь боевые возможности формирования позволяют выполнять военные задачи в любых условиях обстановки.

«Ярс-С» — это модернизированный вариант комплекса «Ярс», который в свою очередь является модификацией «Тополь-М». Первый обладает более мощными боеголовками по сравнению с оригинальной системой. До 2021 года на новые комплексы планируют перевооружить ещё три полка Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Напомним, сегодня на боевое дежурство встал первый ракетный полк, вооружённый стратегическим комплексом с гиперзвуковым «Авангардом». Это уже назвали знаменательным событием для Вооружённых сил России.