Altera объявила о независимости от Intel

Опубликовано 11 января 2025, 21:461 мин.
Altera объявила о независимости от IntelСтремится к «новым возможностям»
Altera, компания по производству ППВМ (программируемая пользователем вентильная матрица), приобретенная Intel в 2015 году, официально выделилась в самостоятельную компанию. Хотя она по-прежнему принадлежит Intel, Altera независима и теперь имеет больше свободы для сотрудничества с другими литейными заводами, сохраняя при этом стратегическое партнерство со своей бывшей материнской компанией.
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Altera поделилась радостью от того, что теперь будет работать самостоятельно и сосредоточится на развитии технологии FPGA. Компания продолжит поставлять реконфигурируемые микросхемы для центров обработки данных, облачных вычислений, промышленного и автомобильного секторов.
Сандра Ривера, ранее возглавлявшая подразделение Intel по центрам обработки данных и искусственному интеллекту, займет пост генерального директора Altera. Шеннон Пулин, ветеран группы программируемых решений Intel, займет должность операционного директора.