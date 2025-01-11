Altera объявила о независимости от Intel

Стремится к «новым возможностям»

Altera, компания по производству ППВМ (программируемая пользователем вентильная матрица), приобретенная Intel в 2015 году, официально выделилась в самостоятельную компанию. Хотя она по-прежнему принадлежит Intel, Altera независима и теперь имеет больше свободы для сотрудничества с другими литейными заводами, сохраняя при этом стратегическое партнерство со своей бывшей материнской компанией.