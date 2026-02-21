Amazfit представила в России титановые смарт-часы T-Rex Ultra 2

Amazfit представила в России титановые смарт-часы T-Rex Ultra 2Для любителей активного отдыха
Новинка создана для людей, которые в силу обстоятельств часто оказываются в сложных условиях — в горах, в походах или просто на длительных тренировках.
Amazfit T-Rex Ultra 2 оснащены 1,5-дюймовым AMOLED-дисплеем, защищенным сапфировым стеклом, в сочетании с безелем и задней крышкой из титана. Внутри 64 ГБ памяти. Водонепроницаемость тут до 10 ATM. В Ultra 2 можно загрузить полноцветные офлайн-карты. Планировать маршруты дадут непосредственно на часах, включая перепрокладку маршрута. Часы поддерживают шесть спутниковых систем.
Среди других особенностей T-Rex Ultra 2 — двухрежимный фонарик с зеленым светом для работы в ночное время, функция SOS, ОС с голосовым управлением на основе ИИ и мониторинг состояния здоровья с помощью датчиков BioTracker. Аккумулятор обеспечивает до 30 дней работы в обычном режиме.
Часы Amazfit T-Rex Ultra 2 можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене 49 990 руб.