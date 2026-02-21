Наука и технологии
Опубликовано 21 февраля 2026, 08:22
Amazfit представила в России титановые смарт-часы T-Rex Ultra 2

Amazfit вывела на российский рынок новую модель умных часов — T-Rex Ultra 2. «Самая продвинутая версия» в линейке T-Rex, между прочим.
© Amazfit

Новинка создана для людей, которые в силу обстоятельств часто оказываются в сложных условиях — в горах, в походах или просто на длительных тренировках.

Amazfit T-Rex Ultra 2 оснащены 1,5-дюймовым AMOLED-дисплеем, защищенным сапфировым стеклом, в сочетании с безелем и задней крышкой из титана. Внутри 64 ГБ памяти. Водонепроницаемость тут до 10 ATM. В Ultra 2 можно загрузить полноцветные офлайн-карты. Планировать маршруты дадут непосредственно на часах, включая перепрокладку маршрута. Часы поддерживают шесть спутниковых систем.

© Amazfit

Среди других особенностей T-Rex Ultra 2 — двухрежимный фонарик с зеленым светом для работы в ночное время, функция SOS, ОС с голосовым управлением на основе ИИ и мониторинг состояния здоровья с помощью датчиков BioTracker. Аккумулятор обеспечивает до 30 дней работы в обычном режиме.

Часы Amazfit T-Rex Ultra 2 можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене 49 990 руб.

