Amazfit T-Rex 3 Pro вышли в Европе: прочные, с фонариком и батареей до 25 дней

Главное отличие между размерами — батарея. Младшая 44 мм версия (640 мА·ч) работает до 19 дней, а 48 мм (700 мА·ч) — до 25 дней при обычном использовании. Корпус усилен титаном, включая кнопки и безель.

T-Rex 3 Pro оснащены встроенным фонариком, который можно использовать как обычный свет или для подачи SOS-сигнала. Есть микрофоны и динамики для звонков по Bluetooth, более 180 спортивных режимов, технология BioCharge Energy, улучшенный GPS с поддержкой шести спутниковых систем и разнообразные функции для здоровья.

Сейчас 48 мм модель Tactical Black уже доступна в Европе за 399,90 евро. 44 мм поступят в продажу чуть позже по схожей цене.