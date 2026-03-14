Amazon будет использовать гигантские чипы Cerebras для ИИ-моделей

Опубликовано 14 марта 2026, 18:521 мин.
Amazon будет использовать гигантские чипы Cerebras для ИИ-моделейСервисы AWS объединят чипы с собственными Trainium
Amazon Web Services (AWS) планирует использовать гигантские чипы Wafer Scale Engine стартапа Cerebras вместе с собственными процессорами Trainium для запуска моделей искусственного интеллекта (ИИ). Новая услуга станет доступна во второй половине 2026 года.
Чипы будут работать совместно в режиме инференс-вычислений: Trainium 3 обрабатывает входные данные, а Wafer Scale Engine генерирует ответы. Такая схема ускоряет многократный обмен данными при сложных задачах, например, при создании компьютерного кода.
Для Cerebras сотрудничество с AWS расширяет рынок и демонстрирует возможности уникальной архитектуры гигантских чипов, способных обрабатывать большие объемы данных за один раз. Система ориентирована на задачи, где скорость критична.