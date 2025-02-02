Amazon Джеффа Безоса потребовала блокировки расследования газеты Джеффа Безоса

Опубликовано 02 февраля 2025, 13:301 мин.
Amazon Джеффа Безоса потребовала блокировки расследования газеты Джеффа БезосаКонфликт семейный
Две крупнейшие компании Джеффа Безоса, Amazon и The Washington Post, теперь находятся в состоянии конфликта. Amazon подала иск против Департамента труда и промышленности штата Вашингтон, чтобы запретить штату публиковать записи о расследовании частной спутниковой сети Amazon, Project Kuiper. Газета The Washington Post, владельцем которой также является Безос, запросила эти записи, связанные с посещением трудовыми инспекторами склада Kuiper в Редмонде, штат Вашингтон, в период с августа по октябрь.
Amazon утверждает, что не пытается помешать The Post, а заботится о защите коммерческой тайны, которая может навредить ее бизнесу. Компания утверждает, что некоторые из запрошенных записей содержат конфиденциальную информацию, которая может повредить деятельности Amazon, если станет достоянием общественности.