Amazon Джеффа Безоса потребовала блокировки расследования газеты Джеффа Безоса

Конфликт семейный

Две крупнейшие компании Джеффа Безоса, Amazon и The Washington Post, теперь находятся в состоянии конфликта. Amazon подала иск против Департамента труда и промышленности штата Вашингтон, чтобы запретить штату публиковать записи о расследовании частной спутниковой сети Amazon, Project Kuiper. Газета The Washington Post, владельцем которой также является Безос, запросила эти записи, связанные с посещением трудовыми инспекторами склада Kuiper в Редмонде, штат Вашингтон, в период с августа по октябрь.