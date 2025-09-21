Amazon, Google и Microsoft посоветовали сотрудникам срочно вернуться в США

Сотрудники, находящиеся за пределами страны, должны как можно скорее организовать поездку обратно. Тем, кто уже в США, рекомендуется временно не покидать страну вместе с «зависимыми родственниками».

Microsoft уточняет, что сбор $ 100 000 касается только новых заявок на H-1B, а текущие визы и продления пока не затрагиваются. Google и Amazon также предупреждают, что невозможность вернуться вовремя может привести к задержкам или отказу во въезде.

Компании обещают поддержку и консультации для сотрудников, находящихся за границей, и будут следить за развитием ситуации. Работники, не успевшие вернуться до установленного срока, должны дождаться новых инструкций и не пытаться въезжать в США самостоятельно.