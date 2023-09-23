Amazon использовал ИИ для наблюдения за футболистами

Это включает в себя анализ поведения игроков, их агрессивности, скорости и быстроты реакции. Технология, основанная на искусственном интеллекте, позволяет количественно оценить «давление» в футбольных матчах, что дает более глубокое понимание, чем традиционная статистика. Она позволяет идентифицировать блокирующих и толкающих игроков, количественно оценивать давление в игре и определять индивидуальные сочетания блокирующих и толкающих игроков.

НФЛ собирает данные со своих полей с помощью сверхширокополосных приемников и радиочастотных идентификационных меток в экипировке игроков. Эти данные обрабатываются в режиме реального времени с помощью графических нейросетевых моделей.