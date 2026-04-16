Amazon купила компанию, что обеспечивает спутниковую связь для iPhone

Теперь спутники Globalstar перейдут под контроль Amazon. Компания планирует использовать их для развития собственной спутниковой сети Leo.

Apple останется крупнейшим клиентом спутников Globalstar. После покупки Amazon заключила с Apple отдельное соглашение: связь для iPhone и Apple Watch продолжит работать в полном объёме. Более того, качество может даже улучшиться — теперь устройства Apple смогут подключаться и к спутникам Globalstar, и к сети Amazon Leo.

Условия сделки не раскрываются.