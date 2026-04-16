Опубликовано 16 апреля 2026, 08:16
Amazon купила компанию, что обеспечивает спутниковую связь для iPhone

Новый партнер
Amazon приобрела компанию Globalstar. Именно она предоставляет спутники, через которые iPhone и Apple Watch выходят на связь, когда нет сотовой сети или Wi-Fi, пишут СМИ.
Amazon купила компанию, что обеспечивает спутниковую связь для iPhone

Теперь спутники Globalstar перейдут под контроль Amazon. Компания планирует использовать их для развития собственной спутниковой сети Leo.

Apple останется крупнейшим клиентом спутников Globalstar. После покупки Amazon заключила с Apple отдельное соглашение: связь для iPhone и Apple Watch продолжит работать в полном объёме. Более того, качество может даже улучшиться — теперь устройства Apple смогут подключаться и к спутникам Globalstar, и к сети Amazon Leo.

Условия сделки не раскрываются.

Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
