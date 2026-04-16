Amazon купила компанию, что обеспечивает спутниковую связь для iPhone

Опубликовано 16 апреля 2026, 08:16
Amazon купила компанию, что обеспечивает спутниковую связь для iPhoneНовый партнер
Amazon приобрела компанию Globalstar. Именно она предоставляет спутники, через которые iPhone и Apple Watch выходят на связь, когда нет сотовой сети или Wi-Fi, пишут СМИ.
© Ferra.ru
Теперь спутники Globalstar перейдут под контроль Amazon. Компания планирует использовать их для развития собственной спутниковой сети Leo.
Apple останется крупнейшим клиентом спутников Globalstar. После покупки Amazon заключила с Apple отдельное соглашение: связь для iPhone и Apple Watch продолжит работать в полном объёме. Более того, качество может даже улучшиться — теперь устройства Apple смогут подключаться и к спутникам Globalstar, и к сети Amazon Leo.
Условия сделки не раскрываются.