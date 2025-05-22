Наука и технологии
Опубликовано 22 мая 2025, 23:15
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Amazon начнёт доставлять электронику посредством дронов

Дроны будут скидывать товар с высоты 4 метров
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) одобрило беспилотные летательные аппараты Prime Air компании Amazon для доставки товаров с литий-ионными аккумуляторами, таких как устройства Apple и подобные, в Аризоне и Техасе.
Amazon начнёт доставлять электронику посредством дронов

© Amazon

Amazon упростила процесс доставки с помощью дронов, предложив покупателям пятиминутное окно для получения посылок без необходимости размещения на земле QR-кода для посадки. Клиенты могут выбрать заранее определённые зоны доставки с воздуха на аэрофотоснимке своего дома, это будет ориентир для будущих доставок.

Беспилотники сбрасывают посылки с высоты 4 метров, поэтому во время доставки рекомендуется не выпускать из дома домашних животных и детей. В настоящее время услуга доступна в Колледж-Стейшене, штат Техас, и в районе Западной долины Феникса, штат Аризона. Для доставки используются беспилотники Amazon MK30 весом до 2,2 кг, которые могут работать и при небольшом дожде. Эти модели являются ключевой составляющей в программе доставки Amazon дронами.

Источник:The Verge
Автор:Андрей Кадуков
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