Amazon начнёт доставлять электронику посредством дронов

Amazon упростила процесс доставки с помощью дронов, предложив покупателям пятиминутное окно для получения посылок без необходимости размещения на земле QR-кода для посадки. Клиенты могут выбрать заранее определённые зоны доставки с воздуха на аэрофотоснимке своего дома, это будет ориентир для будущих доставок.

Беспилотники сбрасывают посылки с высоты 4 метров, поэтому во время доставки рекомендуется не выпускать из дома домашних животных и детей. В настоящее время услуга доступна в Колледж-Стейшене, штат Техас, и в районе Западной долины Феникса, штат Аризона. Для доставки используются беспилотники Amazon MK30 весом до 2,2 кг, которые могут работать и при небольшом дожде. Эти модели являются ключевой составляющей в программе доставки Amazon дронами.