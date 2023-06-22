Amazon обманом заставляла людей оформлять подписку Prime: на нее подали в суд

Amazon обманом заставляла людей оформлять подписку Prime: на нее подали в судКомпания комментариев не дала
Федеральная торговая комиссия США (FTC) подала иск против Amazon, обвинив компанию в обманных действиях, связанных с сервисом подписки Amazon Prime. FTC утверждает, что Amazon «сознательно обманывала» клиентов, автоматически продлевая подписку Prime без их согласия.
Регулятор утверждает, что Amazon использовал тактику «принуждения или введения в заблуждение», чтобы убедить пользователей подписаться на автоматически продлеваемую подписку, что привело к значительным расходам для клиентов.
Кроме того, FTC утверждает, что Amazon затруднил пользователям отмену премиум-подписки. По оценкам, годовая подписка Prime принесла Amazon доход в размере около 25 миллиардов долларов.
В настоящее время стоимость подписки Amazon Prime составляет $14,99 в месяц или $139 в год.