Amazon обновит своего голосового помощника с помощью генеративного ИИ

Подробности пока не разглашаются, но источники сообщают, что она не будет входить в пакет услуг Prime (сейчас он стоит 139 долларов в год).

Этот шаг направлен на оживление Alexa на фоне жесткой конкуренции в области ИИ. Внутри команды Alexa произошла реструктуризация, в результате которой основное внимание было уделено искусственному интеллекту общего назначения (AGI).

Цена на обновленную Alexa пока не определена. Оценки варьируются от бюджетной однозначной суммы до 20 долларов в месяц, при этом некоторые считают, что необходим баланс, чтобы обойти конкурентов, таких как ChatGPT (20 долларов в месяц).