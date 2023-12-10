Наука и технологии
18:15, 10 декабря 2023
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Amazon отбивается: IT-гигант требует от регулятора США отклонить антимонопольный иск

Удачи ей

Amazon перешел в контрнаступление, призвав окружной суд Вашингтона отклонить антимонопольный иск Федеральной торговой комиссии (ФТК), поданный в сентябре.

Amazon отбивается: IT-гигант требует от регулятора США отклонить антимонопольный иск

© Ferra.ru / Kandinsky 3

Гигант электронной коммерции категорически отрицает обвинения в монополистической практике, утверждая, что FTC не смогла представить доказательства, связывающие поведение Amazon с ущербом для потребителей или ростом цен. Amazon утверждает, что его действия, такие как влияние на ценовые стратегии продавцов и продвижение своей службы доставки, являются стандартной практикой розничной торговли, которая усиливает конкуренцию и приносит пользу потребителям.

Иск FTC обвиняет Amazon в использовании незаконных тактик, включая карательные меры против продавцов, предлагающих более выгодные цены в других местах, и завышение цен с помощью секретного алгоритма Project Nessie. Amazon утверждает, что претензии в иске неправдоподобны и нелогичны, подчеркивая свою приверженность честной конкуренции и низким ценам для потребителей.

Источник:Engadget
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