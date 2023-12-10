Amazon отбивается: IT-гигант требует от регулятора США отклонить антимонопольный иск

Гигант электронной коммерции категорически отрицает обвинения в монополистической практике, утверждая, что FTC не смогла представить доказательства, связывающие поведение Amazon с ущербом для потребителей или ростом цен. Amazon утверждает, что его действия, такие как влияние на ценовые стратегии продавцов и продвижение своей службы доставки, являются стандартной практикой розничной торговли, которая усиливает конкуренцию и приносит пользу потребителям.

Иск FTC обвиняет Amazon в использовании незаконных тактик, включая карательные меры против продавцов, предлагающих более выгодные цены в других местах, и завышение цен с помощью секретного алгоритма Project Nessie. Amazon утверждает, что претензии в иске неправдоподобны и нелогичны, подчеркивая свою приверженность честной конкуренции и низким ценам для потребителей.