Наука и технологии
19:07, 29 ноября 2022
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Amazon отказал девушке в работе из-за длинных ногтей

Якобы это нарушает технику безопасности

Сотрудница американского технологического гиганта Amazon рассказала, что ей отказали в работе из-за слишком длинных ногтей.

Amazon отказал девушке в работе из-за длинных ногтей

Фото: Unsplash

Девушку обвинили в нарушении дресс-кода. «Менеджер Amazon подошёл ко мне и сказал, что мне нужно снять ногти или я могу идти домой. Поэтому я направилась в отдел кадров», — рассказала девушка. В отделе кадров ей подтвердили, что длинные ногти нарушают дресс-код компании.

Согласно правилам, сотрудница обязана носить перчатки для защиты рук от травм. Поэтому длинные ногти могут не соответствовать технике безопасности.

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