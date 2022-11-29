Amazon отказал девушке в работе из-за длинных ногтей

Девушку обвинили в нарушении дресс-кода. «Менеджер Amazon подошёл ко мне и сказал, что мне нужно снять ногти или я могу идти домой. Поэтому я направилась в отдел кадров», — рассказала девушка. В отделе кадров ей подтвердили, что длинные ногти нарушают дресс-код компании.

Согласно правилам, сотрудница обязана носить перчатки для защиты рук от травм. Поэтому длинные ногти могут не соответствовать технике безопасности.