Amazon отказалась от пластика на одном из своих складов: но есть нюанс

Хотя бумажные упаковки без подкладки обычно менее долговечны, чем пластиковые, Amazon утверждает, что разработала бумажные рулоны, которые могут растягиваться, выдерживать некоторые погодные условия, запечатываться с помощью тепла и подлежат вторичной переработке.

Однако некоторые критики утверждают, что обязательства Amazon в США, на крупнейшем рынке, не имеют четкого, количественного и временного плана по сравнению с обязательствами в других странах, таких как Великобритания и Германия. Amazon заявила о том, что эта работа рассчитана на несколько лет, поэтому сроки полного перехода неясны.