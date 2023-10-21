Amazon отказалась от пластика на одном из своих складов: но есть нюанс

Amazon отказалась от пластика на одном из своих складов: но есть нюансКомпания не знает, когда все склады последуют этому примеру
Amazon предпринимает шаги по сокращению объема пластиковых отходов, оснастив один из своих заводов в г. Эвклид (штат Огайо) модернизированной упаковочной машиной. Эта машина может автоматически складывать коробки по индивидуальному заказу, использовать бумажные упаковщики для мелких товаров и вставлять в стандартные коробки бумажные наполнители вместо пластиковых.
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Хотя бумажные упаковки без подкладки обычно менее долговечны, чем пластиковые, Amazon утверждает, что разработала бумажные рулоны, которые могут растягиваться, выдерживать некоторые погодные условия, запечатываться с помощью тепла и подлежат вторичной переработке.
Однако некоторые критики утверждают, что обязательства Amazon в США, на крупнейшем рынке, не имеют четкого, количественного и временного плана по сравнению с обязательствами в других странах, таких как Великобритания и Германия. Amazon заявила о том, что эта работа рассчитана на несколько лет, поэтому сроки полного перехода неясны.