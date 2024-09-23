Amazon открыл вакансию инженера-ядерщика: что он должен делать

От кандидатов ожидается наличие опыта в проектировании и эксплуатации как больших, так и малых модульных атомных электростанций. В обязанности входит разработка внутренних и внешних дорожных карт по ядерной продукции и топливной стратегии, проведение комплексной экспертизы конкретных энергетических проектов, а также взаимодействие с Министерством энергетики США и регулирующими органами.

Эта инициатива по найму персонала последовала за недавним приобретением AWS за 650 миллионов долларов кампуса центра обработки данных компании Talen Energy.