Amazon открыл вакансию инженера-ядерщика: что он должен делать

Опубликовано 23 сентября 2024, 18:001 мин.
Amazon открыл вакансию инженера-ядерщика: что он должен делатьИ при чем тут АЭС
Amazon Web Services (AWS) сейчас в активном поиске главного инженера-ядерщика для усиления команды инженеров ЦОДов. Эта роль предполагает сотрудничество с внешними партнерами для разработки эффективных и безопасных модульных атомных станций (SMR), которые будут питать центра обработки данных.
От кандидатов ожидается наличие опыта в проектировании и эксплуатации как больших, так и малых модульных атомных электростанций. В обязанности входит разработка внутренних и внешних дорожных карт по ядерной продукции и топливной стратегии, проведение комплексной экспертизы конкретных энергетических проектов, а также взаимодействие с Министерством энергетики США и регулирующими органами.
Эта инициатива по найму персонала последовала за недавним приобретением AWS за 650 миллионов долларов кампуса центра обработки данных компании Talen Energy.