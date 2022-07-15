Amazon передавала полиции видеозаписи с домофона без согласия или ордера

Amazon приобрела компанию Ring, специализирующуюся на умных дверных звонках, в 2018 году и быстро ввела систему, известную как Neighbors Public Safety Service (NPSS). Эта служба якобы была разработана для того, чтобы помочь пользователям Ring удобнее сотрудничать с правоохранительными органами “в обмене записями с их устройств в целях общественной безопасности”.

Однако получить записи с камер наблюдения через NPSS можно и без согласия владельца устройства. Наряду с судебным приказом или ордером, Amazon передает записи с камер Ring в ответ на специальный "экстренный запрос" от правоохранительных органов.

В рамках расследования Марки задал компании вопрос: как часто используется этот протокол "экстренного запроса"? В ответ Amazon признала, что в этом году было 11 случаев, когда компания предоставляла записи полиции без согласия пользователей.

Никакой информации о характере этих 11 "экстренных запросов" раскрыто не было, поэтому невозможно точно определить насколько серьезны были причины для получения доступа к видеозаписям с камер наблюдения без согласия владельца. Мэтью Гуарилья из Electronic Frontier Foundation сказал, что эти решения принимаются за закрытыми дверями между Amazon и полицией.