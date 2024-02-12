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Наука и технологии
Опубликовано 12 февраля 2024, 09:45
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Amazon под огнем: иск за навязывание людям покупки дорогих товаров

Что, само собой, им не понравилось
В недавнем иске гигант онлайн-ритейла Amazon обвиняется в том, что он манипулирует своей желанной функцией «Buy Box», направляя пользователей к более дорогим товарам, что, по заверениям обвинителей, нарушает законы о защите прав потребителей.

В иске, поданном в федеральный суд Сиэтла, утверждается, что алгоритм Amazon отдает предпочтение более дорогим вариантам в «Buy Box», даже если существуют более быстрые и дешевые альтернативы. Такая практика якобы вводит в заблуждение потребителей, которые часто нажимают кнопку «Купить сейчас» или «Добавить в корзину», полагая, что получают лучшую сделку.

В иске особо упоминается недавнее антимонопольное дело FTC против Amazon, утверждающее, что эта схема направлена на максимизацию прибыли от сборов за выполнение заказов, взимаемых со сторонних продавцов в рамках программы «Fulfillment By Amazon».

Этот иск отличается от предыдущих судебных разбирательств по «Buy Box» тем, что в нем акцентируется внимание на вреде для потребителей и обманных практиках, а не на антимонопольных проблемах или несправедливом отношении к продавцам, не являющимся поставщиками Amazon.

На данный момент компания Amazon отказалась комментировать этот иск.

Источник:Reuters
Автор:Максим Многословный
Теги:
#суд
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#Amazon