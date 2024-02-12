Amazon под огнем: иск за навязывание людям покупки дорогих товаров

В иске, поданном в федеральный суд Сиэтла, утверждается, что алгоритм Amazon отдает предпочтение более дорогим вариантам в «Buy Box», даже если существуют более быстрые и дешевые альтернативы. Такая практика якобы вводит в заблуждение потребителей, которые часто нажимают кнопку «Купить сейчас» или «Добавить в корзину», полагая, что получают лучшую сделку.

В иске особо упоминается недавнее антимонопольное дело FTC против Amazon, утверждающее, что эта схема направлена на максимизацию прибыли от сборов за выполнение заказов, взимаемых со сторонних продавцов в рамках программы «Fulfillment By Amazon».

Этот иск отличается от предыдущих судебных разбирательств по «Buy Box» тем, что в нем акцентируется внимание на вреде для потребителей и обманных практиках, а не на антимонопольных проблемах или несправедливом отношении к продавцам, не являющимся поставщиками Amazon.

На данный момент компания Amazon отказалась комментировать этот иск.