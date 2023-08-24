Amazon подала в суд на другие интернет-магазины: они продавали пиратские DVD

Иск, поданный в федеральный суд Калифорнии, касается семи сайтов, включая dvdshelf.com.au, dvds.trade и dvdwholesale.co.uk, которые, как предполагается, управляются одной и той же группой под разными названиями. В жалобе Amazon подчеркивается, что, хотя эти пиратские диски могут быть не сразу распознаны как таковые, отсутствие официальных релизов Prime Video на DVD подтверждает их незаконный характер.

В ходе расследования Amazon было проведено более двадцати контрольных закупок пиратских DVD-дисков, которые затем были подтверждены Motion Picture Association как контрафактные.

Иск направлен на возмещение ущерба, исчисляемого миллионами долларов, а также на закрытие сайтов-нарушителей.