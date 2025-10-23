Amazon показала новых роботов и пообещала, что они людей не заменят

Одним из новых роботов стал Blue Jay — помощник, который помогает сотрудникам с подъемом и перемещением товаров. Он способен обрабатывать 75% типов товаров, хранящихся на складах Amazon, и в будущем станет ключевой технологией для «доставки в тот же день». Blue Jay объединяет несколько роботов в одну систему. Это, мол, ускоряет процессы сортировки, хранения и упаковки товаров.

Компания также продвигает Project Eluna, искусственный интеллект, который помогает сотрудникам распределять задачи и оптимизировать работу складов. Amazon подчёркивает, что технологии не заменяют людей, а помогают им работать эффективнее. Так, компания напомнила, что за последнее десятилетие создала больше рабочих мест в США, чем любая другая компания, и планирует нанять 250 000 сотрудников к праздничному сезону.