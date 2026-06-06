Опубликовано 06 июня 2026, 18:511 мин.
Amazon показала складского робота, который понимает человеческую речь«Добрый вечер, пропустите»
Amazon представила новую версию своего складского робота Proteus. Теперь сотрудники могут давать ему задания обычными словами, как человеку.
© Amazon
Робот, мол, сам определит, как лучше выполнить задачу: выбрать маршрут, когда начать и что важнее.
Первый Proteus появился ещё в 2022 году. Это полностью самостоятельный робот на колёсах. Он перевозит тележки с коробками весом до 400 килограммов. Новая версия сможет работать в других частях складов и даже перевозить контейнеры.
В ближайшие годы Amazon хочет установить таких роботов и в Европе. Начало работы на реальных складах запланировано на первую половину 2027 года.
Сейчас на складах Amazon по всему миру работают уже более миллиона роботов.
Источник:gizmodo
Автор:Максим Многословный
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