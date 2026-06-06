Наука и технологии
Опубликовано 06 июня 2026, 18:51
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Amazon показала складского робота, который понимает человеческую речь

«Добрый вечер, пропустите»
Amazon представила новую версию своего складского робота Proteus. Теперь сотрудники могут давать ему задания обычными словами, как человеку.
Amazon показала складского робота, который понимает человеческую речь

© Amazon

Робот, мол, сам определит, как лучше выполнить задачу: выбрать маршрут, когда начать и что важнее.

Первый Proteus появился ещё в 2022 году. Это полностью самостоятельный робот на колёсах. Он перевозит тележки с коробками весом до 400 килограммов. Новая версия сможет работать в других частях складов и даже перевозить контейнеры.

В ближайшие годы Amazon хочет установить таких роботов и в Европе. Начало работы на реальных складах запланировано на первую половину 2027 года.

Сейчас на складах Amazon по всему миру работают уже более миллиона роботов.

Источник:gizmodo
Автор:Максим Многословный
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