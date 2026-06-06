Amazon показала складского робота, который понимает человеческую речь

Робот, мол, сам определит, как лучше выполнить задачу: выбрать маршрут, когда начать и что важнее.

Первый Proteus появился ещё в 2022 году. Это полностью самостоятельный робот на колёсах. Он перевозит тележки с коробками весом до 400 килограммов. Новая версия сможет работать в других частях складов и даже перевозить контейнеры.

В ближайшие годы Amazon хочет установить таких роботов и в Европе. Начало работы на реальных складах запланировано на первую половину 2027 года.

Сейчас на складах Amazon по всему миру работают уже более миллиона роботов.