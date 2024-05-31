Amazon получил разрешение на расширение программы доставки дронами

Опубликовано 31 мая 2024, 23:59
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Amazon получил разрешение на расширение программы доставки дронамиЧто позволит им летать на более дальние расстояния
Компания Amazon сообщила о получении ключевого разрешения от федеральных регуляторов США, которое позволит ей расширить программу доставки дронами. Теперь ее дроны смогут работать в режиме «за пределами видимости», что позволит им летать на более дальние расстояния.
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Согласно заявлению компании, это разрешение позволит операторам Amazon управлять дронами удаленно, без прямой видимости. Это разрешение применяется к городу Колледж-Стейшн в Техасе, где компания запустила доставку дронами в конце 2022 года.
Amazon планирует масштабировать свои операции в этом городе и доставлять заказы в более населенные районы. Компания также отметила, что это разрешение «заложило фундамент» для расширения операций в других регионах страны.
Последний месяц компания объявила о закрытии одного из центров доставки дронами в Калифорнии и открытии нового в Аризоне.