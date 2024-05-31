Amazon получил разрешение на расширение программы доставки дронами

Согласно заявлению компании, это разрешение позволит операторам Amazon управлять дронами удаленно, без прямой видимости. Это разрешение применяется к городу Колледж-Стейшн в Техасе, где компания запустила доставку дронами в конце 2022 года.

Amazon планирует масштабировать свои операции в этом городе и доставлять заказы в более населенные районы. Компания также отметила, что это разрешение «заложило фундамент» для расширения операций в других регионах страны.

Последний месяц компания объявила о закрытии одного из центров доставки дронами в Калифорнии и открытии нового в Аризоне.