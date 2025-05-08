Amazon представила первого робота с чувством осязания

Vulcan оснащён сенсорами нажатия и камерами, позволяющими «чувствовать» предметы, определяя давление и форму. Это отличает его от предыдущих роботов Amazon, таких как Sparrow, которые полагались на камеры и присоски. Уникальная конструкция «руки» Vulcan напоминает утюжок для волос и позволяет аккуратно перемещать предметы в тесных отсеках, обрабатывая до 75% инвентаря, от носков до электроники. Физический ИИ — технология, сочетающая машинное обучение с сенсорными данными, — помогает роботу учиться на практике и избегать повреждений товаров.

Amazon подчёркивает, что робот дополняет, а не заменяет людей.