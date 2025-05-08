Amazon представила первого робота с чувством осязания

Опубликовано 08 мая 2025, 12:151 мин.
Amazon представила первого робота с чувством осязанияТрогать не стоит
Amazon анонсировал робота Vulcan, первого в своём роде с чувством осязания, на мероприятии Delivering the Future. Как сообщает компания, Vulcan уже работает в центрах выполнения заказов в Спокане (США) и Гамбурге (Германия), а в ближайшие годы появится в Европе и Великобритании.
© Amazon
Vulcan оснащён сенсорами нажатия и камерами, позволяющими «чувствовать» предметы, определяя давление и форму. Это отличает его от предыдущих роботов Amazon, таких как Sparrow, которые полагались на камеры и присоски. Уникальная конструкция «руки» Vulcan напоминает утюжок для волос и позволяет аккуратно перемещать предметы в тесных отсеках, обрабатывая до 75% инвентаря, от носков до электроники. Физический ИИ — технология, сочетающая машинное обучение с сенсорными данными, — помогает роботу учиться на практике и избегать повреждений товаров.
Amazon подчёркивает, что робот дополняет, а не заменяет людей.