Amazon представила работающий в дождь дрон

Компания утверждает, что этот беспилотный летательный аппарат будет легче и меньше, но будет обладать увеличенной дальностью полета, улучшенными функциями безопасности и, что интересно, способностью летать во время дождя. Предыдущие беспилотники компании не были рассчитаны на водонепроницаемость.

Ну и в качестве приятного бонуса Amazon утверждает, что ее инженеры усовершенствовали конструкцию пропеллеров, что снизило уровень шума MK30 на 25%. по сравнению с предшественником