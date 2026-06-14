Наука и технологии
Опубликовано 14 июня 2026, 11:10
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Amazon предупреждал власти США о рисках новых моделей Anthropic

Спор возник из-за безопасности ИИ
Глава Amazon Web Services Энди Джасси, как сообщается, обсуждал с представителями администрации США возможные риски передовых моделей искусственного интеллекта компании Anthropic. Это произошло незадолго до того, как разработчик ограничил доступ к новым системам Fable 5 и Mythos 5.
Amazon предупреждал власти США о рисках новых моделей Anthropic

© Ferra.ru

Anthropic ранее заявляла, что модель Mythos могла иметь повышенные возможности в сфере поиска уязвимостей, поэтому ее массовый запуск был отложен. Позже компания представила Fable с дополнительными защитными механизмами для кибербезопасности.

После запроса американских властей Anthropic отключила доступ к обеим моделям по всему миру. Причиной стал возможный способ обхода защиты, который мог позволить применять ИИ для анализа программных слабых мест.

Amazon не подтвердил детали обсуждений с правительством, но отметил, что крупные поставщики облачных услуг регулярно участвуют в разговорах о безопасности технологий. Ряд экспертов раскритиковал ограничения, поскольку они затронули не только потенциальных противников США, но и партнерские страны.

Источник:Reuters
Автор:Ингела Воробьева
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