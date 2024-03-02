Amazon приготовилась к массовому тестированию спутникого интернета

Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила запрос Amazon на эксплуатацию до 1 000 прототипов антенн. Однако тестирование будет проводиться поэтапно, не более 200 антенн будут работать одновременно в течение шести месяцев, начиная с апреля.

Эти испытания позволят проверить работоспособность антенн до начала массового производства. Это говорит о том, что Amazon приближается к финальной стадии разработки проекта.

Хотя цены пока не разглашаются, Amazon ранее раскрыла планы по созданию трех типов антенн. Самая мощная, корпоративного класса, сможет обеспечить скорость загрузки более 1 Гбит/с. Стандартная антенна обеспечивает скорость до 400 Мбит/с, а ее стоимость не превышает 400 долларов. И наконец, портативный вариант со скоростью около 100 Мбит/с предназначен для пользователей, находящихся в пути.

Project Kuiper может быть запущен в бета-версию для первых клиентов во второй половине 2024 года.