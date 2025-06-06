Amazon приступила к тестированию гуманоидных роботов для замены курьеров

По сообщениям издания The Information, Amazon уже проводит реальные испытания в Сан-Франциско. Для этих целей компания построила крытый «парк гуманоидов». Amazon также разрабатывает команду «умных» агентов для управления андроидами в распределительных центрах, описывая систему искусственного интеллекта AI Agentic как значительное достижение в робототехнике.

Компания заявила о стремлении к созданию универсальных «интеллектуальных» роботов, а не просто «специализированных ботов», способных понимать команды на естественном языке и действовать в соответствии с ними, что сделает из гуманоидов «адаптируемых помощников».

В испытательном центре будут тестироваться различные модели гуманоидов для доставки посылок, в том числе устройство от китайской компании Unitree стоимостью $16 000.