Наука и технологии
Опубликовано 06 июня 2025, 18:00
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Amazon приступила к тестированию гуманоидных роботов для замены курьеров

Разработчики стремятся к созданию универсальных помощников
Компания Amazon работает над созданием программного обеспечения с искусственным интеллектом, которое позволит роботам-гуманоидам доставлять посылки на электрических фургонах Rivian. Пока речи не идёт, но потенциально такие роботы смогут заменить курьеров-людей.
Amazon приступила к тестированию гуманоидных роботов для замены курьеров

© Amazon

По сообщениям издания The Information, Amazon уже проводит реальные испытания в Сан-Франциско. Для этих целей компания построила крытый «парк гуманоидов». Amazon также разрабатывает команду «умных» агентов для управления андроидами в распределительных центрах, описывая систему искусственного интеллекта AI Agentic как значительное достижение в робототехнике.

Компания заявила о стремлении к созданию универсальных «интеллектуальных» роботов, а не просто «специализированных ботов», способных понимать команды на естественном языке и действовать в соответствии с ними, что сделает из гуманоидов «адаптируемых помощников».

В испытательном центре будут тестироваться различные модели гуманоидов для доставки посылок, в том числе устройство от китайской компании Unitree стоимостью $16 000.

Источник:The Information
Автор:Андрей Кадуков
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