Amazon пыталась запретить сотрудникам объединяться в профсоюз

Это стало значительной победой для сотрудников, которые с 2022 года требуют повышения зарплаты, гибкого графика и более безопасных условий труда. В жалобе NLRB подробно описывается предполагаемая незаконная тактика Amazon, включая допросы работников об их профсоюзной деятельности, угрозы вызвать полицию на организаторов и понижение в должности тех, кто участвовал в движении.

Марсио Родригес, сотрудник Amazon, утверждает, что ему и десяти его коллегам угрожали увольнением за организацию. Он рассказал, что руководство неоднократно вызывало его на допрос в отдел кадров, устраивая «публичное зрелище на глазах у коллег».

Этот случай в Кентукки отражает более широкую национальную тенденцию. Работники Amazon по всей стране годами пытаются объединиться в профсоюз, часто сталкиваясь с обвинениями в том, что Amazon использует незаконную тактику, чтобы помешать им. В NLRB было подано более 240 таких обвинений.

22 апреля Amazon предстанет перед NLRB, чтобы защитить свои действия в Кентукки.