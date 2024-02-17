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Наука и технологии
Опубликовано 17 февраля 2024, 21:45
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Amazon раскритиковала законность деятельности Совета по трудовым отношениям США

И не только она
Amazon, гигант электронной коммерции с более чем 1,5 миллионами сотрудников, поставил под сомнение конституционность Национального совета по трудовым отношениям (NLRB). Этот шаг последовал за аналогичными заявлениями таких компаний, как SpaceX и Trader Joe's, повышая ставки в продолжающихся дебатах о правах работников и объединении в профсоюзы.

Суть спора: Amazon утверждает, что структура NLRB, в которой сочетаются судебные, прокурорские и нормотворческие полномочия, нарушает разделение властей, закрепленное в Конституции США. Компания также оспаривает право Совета налагать определенные меры защиты без суда присяжных.

В прошлом месяце SpaceX в своем иске заявила, что NLRB "неконституционна", а компания Trader Joe's последовала ее примеру, посчитав структуру агентства "неконституционной". Даже отдельные сотрудники Starbucks подали аналогичные иски.

Эксперты в области права, такие как Сет Голдштейн, представляющий профсоюзы в этих делах, предупреждают, что эти претензии могут дойти до Верховного суда и подтолкнуть работодателей к тому, чтобы затормозить усилия по созданию профсоюзов, надеясь на решение суда, которое ослабит NLRB.

Источник:Engadget
Автор:Максим Многословный
Теги:
#работа
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#сша
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#Amazon