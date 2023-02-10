Amazon разрешили запустить в космос более 3000 спутников, несмотря на возражения SpaceX Маска

При этом разрешение выдано с оговоркой: спутники Project Kuiper подвержены риску столкновения в случае потери управления или внутренних сбоев в работе аппаратов. Поэтому Project Kuiper должен предоставлять полугодовые отчеты о количестве запущенных спутников, а также о темпах вывода из эксплуатации старых спутников.

Таким образом регулятор хочет предотвратить столкновения с другими космическими аппаратами на низкой околоземной орбите. Одобрение также требует, чтобы Project Kuiper выводил из эксплуатации спутники из группировки по окончании их семилетней миссии.