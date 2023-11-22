Amazon решила бесплатно обучить ИИ-дисциплинам 2 миллиона человек

Amazon решила бесплатно обучить ИИ-дисциплинам 2 миллиона человекМожет и вас
Amazon намерена подтолкнуть рынок труда благодаря своей последней инициативе «AI Ready». Технологический гигант намерен к 2025 году бесплатно обучить навыкам работы с искусственным интеллектом 2 млн человек по всему миру, что позволит удовлетворить растущий спрос на специалистов в области.
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Amazon выпустит восемь новых бесплатных курсов по искусственному интеллекту, рассчитанных как на руководителей компаний, так и на энтузиастов технологий. По мере развития рынка труда работодатели будут отдавать предпочтение специалистам, владеющим искусственным интеллектом, а эксперты ожидают повышения заработной платы на 47% для высококвалифицированных работников.
Приверженность Amazon распространяется и на молодое поколение: AWS Generative AI Scholarship предлагает стипендии на сумму более 12 млн долларов для 50 тыс студентов средних школ и университетов по всему миру.