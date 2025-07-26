Amazon снимет сериал по культовой игре Wolfenstein, где нужно уничтожать нацистов

Wolfenstein — это классическая игра в жанре шутера от первого лица, которая появилась в 1980-х. Главный персонаж — солдат Уильям «Б. Дж.» Блажкович, который проникает в базы нацистов и сражается с солдатами и роботами. В 2014 году игра была перезапущена, и теперь сюжет развивается в альтернативной истории, где нацисты выиграли Вторую мировую войну с помощью новых технологий. Последняя игра серии — Wolfenstein: Youngblood — вышла в 2019 году.

Этот сериал станет ещё одним проектом Prime Video по видеоиграм, наряду с адаптациями Fallout, Mass Effect, God of War и Warhammer 40,000 с Генри Кавиллом в главной роли.