Amazon стала первой потерявшей акций на $1 триллион компанией

Цифры, отмеченные Bloomberg, являются результатом ухудшения состояния экономики, неоднократных унылых отчетов о доходах и массовых распродаж акций.

Amazon, которая 21 июня оценивалась в 1,882 трлн долларов, сообщила о “небольшой” оценке в 878 млрд долларов. Microsoft, которая в прошлом году ненадолго обогнала Apple в качестве самой дорогой компании в мире, не сильно отстала, потеряв в рыночной оценке около 900 млрд долларов.

Это падение не ограничивается только Amazon и Microsoft. Пять самых дорогих американских технологических компаний потеряли в этом году в общей сложности 4 триллиона долларов.

Amazon, в частности, разочаровала инвесторов в прошлом месяце, сообщив, что доходы за третий квартал не оправдали ожиданий. Что еще хуже, компания заявила, что ожидает, что в четвертом квартале годовой рост составит всего 2-8%.