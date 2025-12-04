Amazon убрала ИИ-дубляж в мультфильме после массовой критики

Проблема заключалась не только в том, что такие ИИ-дубли «сильно уступали качеству работы настоящих актеров озвучки», пишут СМИ. Масло в огонь подлили и профессиональные актеры, что резко негативно отреагировали на нововведение.

В результате Amazon быстро отреагировала: несколько английских ИИ-дубляжей, в том числе для аниме «Banana Fish» и «No Game No Life: Zero», были удалены. Испанские версии пока остаются на месте.