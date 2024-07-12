Amazon усилил безопасность на фоне протестов против военного проекта Nimbus

Активистов, в том числе бывших сотрудников компании, не пустили на выступление Мэтта Вуда, вице-президента по продуктам искусственного интеллекта в AWS, несмотря на то, что они зарегистрировались онлайн.

На мероприятии присутствовали сотрудники службы безопасности частных фирм, полицейского департамента Нью-Йорка и полиции штата Нью-Йорк, которые конфисковали у активистов плакаты и листовки при проверке сумок. Строгие протоколы безопасности Amazon были направлены на "предотвращение беспорядков, подобных тем, что произошли на саммите AWS в Вашингтоне за две недели до этого".

Протесты были организованы организацией No Tech for Apartheid (NOTA), в которую входят технологические работники и активисты, критикующие сотрудничество технологических компаний с израильским правительством. Группа, в которую входят бывшие сотрудники Google и Amazon, стремилась привлечь внимание к этическим последствиям проекта Project Nimbus, утверждая, что он связан с военными операциями в Газе.