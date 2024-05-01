Amazon утроила свою прибыль: новый рекорд

Выручка: $143,3 млрд (рост на 13% по сравнению с предыдущим годом)

Прибыль: $10,4 млрд (более чем в три раза больше, чем в прошлом году)

Облачные вычисления: продажи выросли на 17% до $25 млрд (самые высокие темпы за последний год)