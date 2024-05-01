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Наука и технологии
Опубликовано 01 мая 2024, 19:30
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Amazon утроила свою прибыль: новый рекорд

В чем причина успехов
Amazon вошла в 2024 год с новой силой, сообщив о рекордной прибыли в первом квартале и стремительном росте в ключевых секторах.
Amazon утроила свою прибыль: новый рекорд
© Ferra

  • Выручка: $143,3 млрд (рост на 13% по сравнению с предыдущим годом)

  • Прибыль: $10,4 млрд (более чем в три раза больше, чем в прошлом году)

  • Облачные вычисления: продажи выросли на 17% до $25 млрд (самые высокие темпы за последний год)

  • Прибыль от облачных вычислений: выросла на 84% до $9,4 млрд (наибольшая общая прибыль)

Amazon благодаря этим показателям превзошла ожидания аналитиков. Ключевой фактор? Возрождающийся облачный бизнес, Amazon Web Services (AWS). AWS набирает обороты после периода «осторожности» в расходах, а рост обеспечивается за счет генеративного ИИ и инвестиций в инфраструктуру, отмечают эксперты.

Источник:NYTimes
Автор:Максим Многословный
Теги:
#деньги
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#Amazon