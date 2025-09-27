Amazon в попытке конкурировать со SpaceX запустила 27 спутников

Проект планирует обслуживать пять стран — США, Канаду, Великобританию, Францию и Германию — уже к концу первого квартала следующего года. В апреле 2025 года Amazon отправила в космос первую группу спутников. В рамках начальной сети будет развернуто более 3 200 спутников к 2029 году.

Для запуска спутников Amazon заключила контракты с ULA, ArianeGroup, Blue Origin и даже SpaceX, потратив на это более $10 млрд.

Клиенты Kuiper смогут выбрать один из трёх терминалов: компактный 7-дюймовый для портативного использования (до 100 Мбит/с), стандартный 11-дюймовый для дома (до 400 Мбит/с) и крупный для бизнеса (до 1 Гбит/с). Стандартный терминал будет стоить около $400.