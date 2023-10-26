Amazon впервые раскрыла количество своих клиентов в ЕС по новому закону

Закон DSA, введенный в действие в августе, устанавливает более строгие правила в отношении модерации контента, конфиденциальности пользователей и прозрачности для платформ и поисковых систем, классифицированных как очень крупные онлайн-платформы (VLOP). Под VLOP понимаются платформы, число пользователей которых в ЕС превышает 45 млн человек.

Компания Amazon оспаривает свое включение в категорию VLOP, утверждая, что она не является крупнейшей розничной компанией ни в одной из стран ЕС, где она ведет свою деятельность. Крупнейшим рынком Amazon в ЕС является Германия с более чем 60 млн ежемесячных активных пользователей, за ней следует Италия с 38 млн пользователей.

Amazon, представленная в 50 европейских городах и 250 логистических центрах по всему ЕС, сообщила, что в первой половине 2023 года она предприняла 274 млн действий по удалению контента, нарушающего политику, и нелегального контента на своей платформе. Кроме того, за тот же период компания получила 8 863 юридических запроса от правительств стран ЕС на предоставление информации о пользователях.