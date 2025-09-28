Amazon выплатит рекордные $2,5 млрд за вводящие в заблуждение подписки

Из общей суммы $1 млрд составит штраф, а ещё $1,5 млрд пойдут на компенсации примерно 35 млн пользователей. По данным FTC, это крупнейший штраф в истории за нарушение правил агентства и вторая по величине сумма возмещения.

Судебный процесс начался всего несколько дней назад. По словам председателя FTC Эндрю Фергюсона, Amazon использовала «ловушки», чтобы склонить людей к оформлению Prime, а затем делала отказ от услуги “крайне неудобным”.

В компании заявили, что не признают вины, но согласились с условиями соглашения. Amazon отметила, что уже упростила процесс подписки и отказа, и продолжит “развивать сервис для миллионов пользователей по всему миру”.