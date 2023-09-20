Amazon выпустила новую версию своей безкассовой технологии для магазинов

Покупатели выбирают товары, проходят через турникеты, которые сканируют RFID-метки и подсчитывают общую сумму счета. Затем они могут оплатить покупку, отсканировав кредитную карту или используя технологию сканирования ладони Amazon One.

Если в предыдущей системе Just Walk Out компании использовались сложные камеры и датчики, то технология RFID предлагает более простой и экономически эффективный подход для предприятий, желающих реализовать систему безкассовой торговли. Amazon протестировала систему RFID и сообщила об увеличении числа покупателей и количества транзакций, совершаемых с использованием этого упрощенного подхода.

Несмотря на то, что компания Amazon все меньше внимания уделяет физическим розничным магазинам, она продолжает решать реальные проблемы, связанные с покупками, и стремится собирать ценные данные о покупателях с помощью таких инноваций, как бескассовые покупки на основе RFID.