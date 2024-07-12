Amazon заявила о 100%-работе на чистой энергии. Сотрудники говорят лишь о 22%

Отчет группы показывает, что Amazon в значительной степени полагается на кредиты возобновляемых источников энергии (REC), причем 68% из них не связаны между собой, что означает, что они не способствуют созданию новой инфраструктуры возобновляемых источников энергии.

Сотрудники компании подчеркивают, что REC часто поступают из таких регионов, как Канада или Аризона, а не из местных сетей, питающих их центры обработки данных. Это означает, что потребление энергии Amazon компенсируется уже существующими возобновляемыми источниками, а не стимулирует новые проекты в области возобновляемых источников энергии, пишут критики. Кроме того, не учитывается время использования энергии: центры обработки данных работают постоянно, а доступность возобновляемых источников энергии колеблется.

Группа призывает Amazon перенять подход Google, которая использует безуглеродную энергию 24 часа в сутки 7 дней в неделю в каждой сети, где она работает, обеспечивая «подлинное, устойчивое использование энергии».